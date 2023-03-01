На заході Криму вночі пролунала серія вибухів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
На заході окупованого Криму в ніч на 1 березня пролунали вибухи. Їх чули в Євпаторії та селі Чорноморське.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку було чути вибухи... У Чорноморському від вибухів тремтіли шибки о 1:54, 2:55 і 4:20", - йдеться у повідомленнях.
Також про серію вибухів повідомляли в Євпаторії. Один з вибухів був настільки потужним, що його почули у північній частині Севастополя.
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