ППО вночі знищила чотири "Шахеди" [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українська ППО вночі збила чотири іранські дрони-камікадзе. Їх росіяни запустили з північного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу "Шахед". Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
по темі
Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою
Російська армія почала запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" із Брянської області. Це має скоротити час підльоту до Києва та розтягнути сили ППО
Протягом найближчих двох діб росія може здійснити масований ракетний обстріл території України
Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним
Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога