"Атака дронів" у рф: як прокоментували у Зеленського [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території рф. Інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян.
Про це повідомляється у Twitter.
Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів.
Так, 28 лютого, у рф повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Окупанти звинувачують у причетності Україну, але офіційно українська сторона це заперечує.
по темі
Україна працює над тим, щоб розширити глобальні і європейські санкції ще на російську атомну галузь
У суботу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців
У п'ятницю, 24 лютого, у річницю війни, у центрі Києва, на Софійській площі, президент України Володимир Зеленський нагородив українських захисників
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що стратегічна поразка росіян у війні є невідворотною
У середу, 22 лютого, військові фіксують запуск іранських дронів окупантами