Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території рф. Інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян.

Про це повідомляється у Twitter.

Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів.

Так, 28 лютого, у рф повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Окупанти звинувачують у причетності Україну, але офіційно українська сторона це заперечує.