Понад 20 тисяч окупантів: втрати рф за місяць [ Редагувати ]
За лютий українські військові ліквідували 21470 російських солдатів. Про це повідомив перший заступника міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Також ЗСУ вдалося знищити 7 літаків, 4 вертольоти, десятки одиниць техніки і 77 ракет.
Загальні бойові втрати противника за лютий:
- особового складу 21470 осіб ліквідовано,
- танків - 186 од.,
- бойових броньованих машин - 256 од.,
- артилерійських систем - 186 од.,
- РСЗВ - 21 од.,
- засобів ППО - 26 од,
- літаків - 7 од.,
- вертольотів - 4 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104,
- крилатих ракет - 77,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 196 од,
- спеціальної техніки - 30.
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