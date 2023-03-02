Втрати росії в Україні перевищили 150 тисяч солдатів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
За даними на ранок четверга, 2 березня, українські військові ліквідували за добу 715 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 150 605 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 150605 (+715) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3397 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6658 (+20) од,
артилерійських систем - 2398 (+5) од,
РСЗВ - 480 (+1) од,
засоби ППО - 247 (+0) од,
літаків - 300 (+0) од,
гелікоптерів - 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5264 (+7) од,
спеціальна техніка - 230 (+0).
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