Державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів.

За даними Мінфіну, протягом січня 2023 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 185,35 млрд гривень та 5,06 млрд доларів.

Відзначимо, у січні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,33 млрд доларів. З них: 3,26 млрд доларів - від Європейського Союзу; 1 млрд доларів - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку).

Нагадаємо, протягом 2022 року держброг України збільшився на 13,7% (13,42 млрд доларів) до 111,38 млрд доларів.