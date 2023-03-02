"Покладіть край цій агресивній війні": Блінкен поговорив з лавровим на саміті G20 [ Редагувати ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час короткої особистої розмови з главою МЗС росії сергієм лавровим закликав російського міністра "закінчити війну"та зайнятися "осмисленою дипломатією".
Я сказав міністру закордонних справ росії сергію лаврову те, що я і багато інших говорили минулого тижня в Організації Об'єднаних Націй, і те, що багато міністрів закордонних справ G20 сказали сьогодні: покладіть край цій агресивній війні, займіться осмисленою дипломатією, яка може призвести до справедливого і міцного миру.
Держсекретар послався на "мирний план" президента України Володимира Зеленськогоіз 10 пунктів, який, на думку Блінкена, націлений на "справедливий та міцний мир".
У четвер, 2 березня, Ентоні Блінкен та сергій лавров відвідали пленарне засідання міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" в Індії. Востаннє дипломати зустрічалися на саміті глав країн G20 на Балі у листопаді 2022 року.
Інформаційні агенції з посиланням на американських чиновників повідомили, що держсекретар і глава російського МЗС провели на полях саміту коротку розмову, яка тривала майже 10 хвилин.
За інформацією джерел, під час розмови Блінкен попросив росію переглянути рішення про зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) і поновити "зернову угоду".
Раніше повідомлялося, що міністри G20 не погодили спільну позицію щодо війни в Україні.
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