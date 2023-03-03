Американська влада вважає, що наразі немає умов для контактів президента США Джо Байдена та його російського колеги володимира путіна. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Йому поставили питання щодо можливості контактів Байдена та путіна.

Думаю, що президент уже говорив про це кілька місяців тому, коли тут був президент Зеленський (21 грудня - ред.). Якщо путін справді щиро та серйозно налаштований зустрітися та обговорити мир, президент розгляне можливість поговорити з ним. Але щодо цього не було жодних змін.

Речник путіна Дмитро Пєсков 21 лютого заявив, що господар Кремля поки що не планує жодних контактів зі своїм американським колегою.

2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час короткої особистої розмови з главою МЗС росії сергієм лавровим на засіданні міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" в Індії закликав російського міністра "закінчити війну" та зайнятися "осмисленою дипломатією".