Ранок 20 лютого розпочався з повідомлень про нечувані корки у Києві та перекриття центральних вулиць. Українські чиновники, до яких звернулися журналісти з цього приводу, анонсували прибуття до української столиці ізраїльської делегації та директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

Заступник глави МЗС України Андрій Мельник додав інтриги, заявивши про підготовку "сюрпризу" та прибуття до Києва "важливих, головних партнерів". Оглядачі звергнули увагу на три американські розвідувальні літаки у небі над Польщею біля кордону з Україною.

Всі ці ознаки свідчили про те, що до Володимира Зеленського їде президент США Джо Байден, якого 20 лютого очікували в Польщі. Цьому суперечили численні заяви представників Білого дому, які заперечували підготовку візиту до Києва президента США через "невиправдані ризики".

Прибуття Байдена до Києва журналісти відверто "проспали". Перші кадри з лідером вільного світу потрапили до ЗМІ лише через кілька годин, коли він у супроводі президента Зеленського йшов Михайлівською площею під виття сирени ППО.

Згодом Білий дім випустив заяву:

Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну та незмінну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід роз'єднаний. Він думав, що зможе нас пережити. Але він помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме.

На спільній пресконференції з Зеленським Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги на $500 млн. Про нього офіційно мають оголосили у вівторок, 21 лютого.

Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, у тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів спостереження за повітряним простором, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми (США - ред.) оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або задіяти її.

За даними Reuters, Байден і Зеленський обговорили постачання "далекобійної зброї". Зеленський підтвердив, що обговорював з Байденом постачання далекобійних ракет.

Ми також говорили про далекобійну зброю і про ту зброю, яка ще може бути поставлена в Україну, хоча раніше не постачалася.

Президент України запевнив, що результати візиту Байдена "буде видно на полі бою".

Джо Байден публічно анонсував передачу Україні 700 танків та тисячі бронемашин і виділення "мільярдів" бюджетної підтримки.

Разом ми зібрали [для України] 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем та понад два мійльони артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем, засоби ППО.... Україні будуть виділені мільярди у вигляді бюджетної допомоги.

У бочку меду Джо Байден додав і ложку дьогтю: незважаючи на готовність Вашингтона підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно", попереду українців чекають"важкі дні, тижні та роки".

Це перший візит американського президента до України не лише від початку війни, а й за останні 15 років. Востаннє Україну відвідував Джордж Буш молодший у 2008 році.