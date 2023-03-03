США, Японія, Австралія та Індія закликали розширити склад Ради Безпеки ООН [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ Австралії, Індії, США та Японії, які входять до діалогу з безпеки Quad, виступили за розширення кількості постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН. Про це йдеться у заяві міністрів.
Ми підтверджуємо... нашу непохитну відданість зміцненню ООН... за допомогою всеосяжної програми реформ, у тому числі шляхом розширення числа постійних та непостійних членів Ради Безпеки ООН.
У заяві зазначається, що учасники Quad зобов'язуються "активно та конструктивно" брати участь у процесі переговорів щодо реформування Ради Безпеки ООН, щоб зробити її "ефективнішою, представницькою та заслуговуючою на довіру".
21 вересня 2022 року президент США Джо Байден на Генасамблеї ООН закликав до реформи Ради Безпеки, зокрема обмеження права вето щодо голосування. Пізніше Німеччина, Японія, Індія та Бразилія підтримали ідею Сполучних Штатів.
Нагадаємо, Україна вимагає позбавити рф місця в Радбезі ООН.
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