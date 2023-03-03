У росії заявили про атаку на брянський аеропорт: там пролунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Сьогодні, 3 березня, у районі брянського аеропорту пролунали кілька вибухів. Україну вже звинувачують у "атаці".
Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Mash.
За його інформацією, в районі аеропорту було чути два вибухи.
"Попередньо, системою ППО було збито український дрон", - розповідають пропагандисти.
При цьому місцеві видання пишуть, що після вибуху на небі з'явилося жовте свічення.
Влада Брянської області в коментарі "РИА-Новости" вже нібито спростувала інформацію про системи ППО, що спрацювали в місті.
"Звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр", - пише пропагандистське видання з посиланням на місцеву владу.
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