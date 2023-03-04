Пішов з життя голлівудський актор Том Сайзмор [ Редагувати ]
Американський актор Том Сайзмор, відомий за фільмами "Врятувати рядового Райана" і "Природжені вбивці", помер у п'ятницю на 62-му році життя. Про це повідомив CNN з посиланням на його менеджера Чарльза Лаго.
18 лютого 61-річний актор переніс розрив аневризми головного мозку та геморагічний інсульт. Сайзмора знайшли в його будинку в Лос-Анджелесі непритомним. Його доправили до реанімації Медичного центру Провіденс Сент-Джозеф у Бербанку, де він перебував у комі під наглядом лікарів.
Пік кар'єри Сайзмора припав на 90-ті роки. На другорядних ролях актора знімали такі маститі режисери, як Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Майкл Манн, Олівер Стоун, Кетрін Бігелоу та інші.
Зокрема Сайзмор зіграв у таких культових фільмах як "На гребені хвилі", "Харлей Девідсон і ковбой Мальборо", "На відстані удару", "Вайетт Ерп", "Природжені вбивці", "Сутичка", "Ворог держави", "Падіння "Чорного яструба", "Врятувати рядового Райана", "Перл-Гарбор" і "Твін Пікс".
Том Сайзмор
по темі
Джазовий саксофоніст Вейн Шортер помер 2 березня у Лос-Анджелесі. Йому було 89 років. За своє життя Шортер отримав 12 премій "Греммі" та сумарно 23 номінації на неї
Родині американського актора Тома Сайзмора лікарі рекомендували відключити його від апарату життєзабезпечення, оскільки шансів на його одужання більше немає. 18 лютого 61-річний актор переніс розрив аневризми головного мозку та геморагічний інсульт
Художник-мультиплікатор і сценарист Барні Маттінсон, який працював над такими мультфільмами, як "Мулан" (1998), "Красуня і чудовисько" (1993) та "Горбун з Нотр-Дама" (1996), помер у віці 87 років
Кіностудія Walt Disney Studios виклала на своєму YouTube-каналі перший трейлер фільму Девіда Лоурі "Пітер Пен і Венді" (Peter Pan & Wendy)
Cтівен Спілберг працює над серіалом про Наполеона Бонапарта за сценарієм Стенлі Кубрика. Прем'єра проекту відбудеться на телеканалі HBO