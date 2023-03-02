Зірку "Природжених вбивць" і "Сутички" Тома Сайзмора відключать від апарату життєзабезпечення після інсульту [ Редагувати ]
Родині американського актора Тома Сайзмора лікарі рекомендували відключити його від апарату життєзабезпечення, оскільки шансів на його одужання більше немає. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
18 лютого 61-річний актор переніс розрив аневризми головного мозку та геморагічний інсульт. Сайзмора знайшли в його будинку в Лос-Анджелесі непритомним. Його доправили до реанімації Медичного центру Провіденс Сент-Джозеф у Бербанку, де він перебуває у комі під наглядом лікарів.
У заяві представник Сайзмора Чарльз Лаго підтвердив, що шансів на одужання більше немає.
Сьогодні лікарі повідомили його сім'ї, що надії більше немає, і рекомендували їм ухвалити рішення завершити його життя.
Пік кар'єри Сайзмора припав на 90-ті роки. На другорядних ролях актора знімали такі маститі режисери, як Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Майкл Манн, Олівер Стоун, Кетрін Бігелоу та інші.
Зокрема Сайзмор зіграв у таких культових фільмах як "На гребені хвилі", "Харлей Девідсон і ковбой Мальборо", "На відстані удару", "Вайетт Ерп", "Природжені вбивці", "Сутичка", "Ворог держави", "Падіння "Чорного яструба", "Врятувати рядового Райана", "Перл-Гарбор" і "Твін Пікс".
Тома Сайзмор
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