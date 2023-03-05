Два українські пілоти прибули до США для оцінки їхніх навичок управління бойовими літаками, у тому числі винищувачами F-16. Про це повідомляє NBC з посиланням на двох представників американського Конгресу.

Навички пілотів оцінюються на тренажерах військової бази у Тусоні (штат Арізона). За інформацією співрозмовників NBC, американська влада затвердила візит ще десяти українських пілотів цього місяця.

При цьому два представники американської адміністрації наголосили, що не йдеться про навчання українських пілотів, допускати до польоту їх не будуть.

Програма присвячена оцінці їхніх здібностей, щоб ми могли порадити їм, як краще використовувати можливості, які ми їм надали.

25 лютого президент США Джо Байден вкотре заявив про відмову передавати Україні винищувачі F-16. За його словами, винищувачі цього типу зараз українській армії не потрібні. Помічник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що постачання F-16 Україні - питання довгострокової перспективи.