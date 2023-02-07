Байден пояснив своє небажання відправити Україні винищувачі F-16 [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден пояснив своє небажання направляти Києву як військову допомогу винищувачам F-16 тим, що їх, на його думку, слід залишити у Сполучених Штатах.
Питання про те, чому він виступає проти передачі Україні F-16, поставили Байдену в понеділок журналістами у Білому домі, коли американський лідер повертався зі своєї резиденції до Кемп-Девіда (штат Меріленд). Стенограму його бесіди з журналістами поширила пресслужба Білого дому.
Тому що ми повинні тримати їх тут. Це зовсім інша ситуація.
Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.
За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.
Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.
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