Винищувачі F-16 посилять можливості української системи протиповітряної оборони. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

У сьогоднішній телефонній розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території.

Залужний зазначив, що "актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F16".

Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.

За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.