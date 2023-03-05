"Мар'їнка. Її більше нема": у мережі з'явилися фото жахливих руйнувань [ Редагувати ]
Проросійський телеграм-канал "Танкисты ПВО" опублікував фотографії міста Мар'їнка Донецької області, зроблені 4 березня 2023 року.
Їх прокоментував очільник Офісу президента України Андрій Єрмак:
Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ.
«Русскій мір». До нього Мар‘їнка жила та процвітала.
Очільник Офісу президента задається питанням і сам дає відповідь:
Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства?
Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму.
Ми зробимо це.
За Мар'їнку тривають запеклі бої, але російські сили не повідомляли про захоплення міста. У січні ватажок самопроголошеної "днр" денис пушилін говорив, що "всі висотки вже зачищені", а місто перейде під контроль сепаратистів "найближчим часом".
До війни у Мар'їнці мешкало десять тисяч людей.
Днями "Подробиці" повідомляли, що під Мар'їнкою десантник з Javelin знищив шість танків та дві БМП.
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