Проросійський телеграм-канал "Танкисты ПВО" опублікував фотографії міста Мар'їнка Донецької області, зроблені 4 березня 2023 року.

Їх прокоментував очільник Офісу президента України Андрій Єрмак:

Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. «Русскій мір». До нього Мар‘їнка жила та процвітала.

Очільник Офісу президента задається питанням і сам дає відповідь:

Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму. Ми зробимо це.

За Мар'їнку тривають запеклі бої, але російські сили не повідомляли про захоплення міста. У січні ватажок самопроголошеної "днр" денис пушилін говорив, що "всі висотки вже зачищені", а місто перейде під контроль сепаратистів "найближчим часом".

До війни у Мар'їнці мешкало десять тисяч людей.

Днями "Подробиці" повідомляли, що під Мар'їнкою десантник з Javelin знищив шість танків та дві БМП.