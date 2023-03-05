Виграли дуель та атаку: у Бахмуті росіяни вирішили піти на черговий штурм [ Редагувати ]
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Прикордонники мужньо боронять територію України від російських окупантів. Їм вдалось відбити декілька атак ворога на сході країни.
Про це пише Держприкордонслужба.
Як розповіли у відомстві, у Луганській області вдалось дуель у мінометного розрахунку окупантів. Українська аеророзвідка змогла визначити координати позиції противника, звідки ті обстрілювали захисників. Нашим військовим вдалось знищити міномет з 4 загарбниками.
У Бахмуті росіяни вирішили піти на черговий штурм. Однак спроба була невдалою.
"Ворожа піхота не подолала зону вогневого ураження. Втрати окупантів дорозвідуються", - сказано в повідомленні.
У Донецькій області окупанти обстрілювали пункти прикордонних підрозділів. Окрім цього по оборонному рубежу наших захисників було нанесено авіаудар.
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