Глава МЗС закликав суд Гааги розслідувати жорстоке вбивство українського військового [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він попросив його розслідувати жахливе вбивство українського військового росіянами.
Пр оце повідомляє міністр у Twitter.
"Жахливе відео, де беззбройний український військовополонений був страчений російськими військами тільки за те, що він сказав Слава Україні", - написав Кулеба.
Він заявив, що цей російський злочин є доказом того, що ця війна є геноцидом.
"Дуже важливо, щоб Карім Хан негайно запустив розслідування МКС щодо цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед судом", - заявив він.
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