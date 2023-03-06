На кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб.

Чиновник НАТО на умовах анонімності заявив, що співвідношення п'ять до одного - це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

Попри сприятливе співвідношення, він заявив, що Україна зазнає значних втрат під час оборони міста.

Українські чиновники неодноразово заявляли, що вони завдають Росії великих втрат, коли Москва намагається взяти Бахмут.