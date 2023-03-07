У вівторок, 7 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що підрив російського літака-навідника А-50 у білорусі - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його вчинили не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани. Про це він написав у своєму Twitter.

Подоляк відповів на заяви білоруського диктатора олександра лукашенко щодо підриву російського літака А-50. Він порадив самопроголошеному президенту білорусі визначитися з термінами.

Крім того, Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі "Мачулищі" взяли на себе білоруські партизани.