Нові погрози Лукашенка: як відреагували у Зеленського [ Редагувати ]
У вівторок, 7 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що підрив російського літака-навідника А-50 у білорусі - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його вчинили не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани. Про це він написав у своєму Twitter.
Подоляк відповів на заяви білоруського диктатора олександра лукашенко щодо підриву російського літака А-50. Він порадив самопроголошеному президенту білорусі визначитися з термінами.
Крім того, Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі "Мачулищі" взяли на себе білоруські партизани.
Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами.
по темі
Білоруський диктатор олександр лукашенко грубо обізвав президента Володимира Зеленського
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території рф
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрі1 Ігнат заявив, що пошкодження російського розвідувального літака А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" - це хороша новина для України
кремль, швидше за все, приєднає до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази
лукашенко заявив, що готовий воювати разом із рф лише у разі агресії проти Білорусі