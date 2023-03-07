Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Хоча мені подобається збирати кумедні теорії змови про український уряд, я повинен сказати: Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі та не містить інформації про "проукраїнські диверсійні групи". Що сталося з газопроводами Nord Stream? "Потонули", як кажуть у самій рф...", - заявив Подляк.

Сьогодні, 7 березня, американське видання The New York Times опублікувало статтю в якій заявило, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Як стверджується в статті, нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники президента росії владіміра путіна.