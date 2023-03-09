В Києві ще один вибух: є постраждалі [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, в Києві пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.
Вибух стався у Святошинському районі. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їм надають медицинську допомогу.
Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.
Також він додав, що є двоє постраждалих. Медики госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району столиці. Наразі за допомогою звернулися троє людей.
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