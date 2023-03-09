Президент України Володимир Зеленський провів нараду після масованого ракетного обстрілу росії. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду. Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ.

Зеленський подякував силам ППО. І закликав забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону заявив, що енергосистема України "не погашена" і "не сколапсувала". Але пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури - теплових станцій і підстанцій Укренерго - є у багатьох регіонах.

Нагадаємо, рашисти вночі випустили по Україні 81 ракету. Прильоти зафіксовані в Одесі, Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Івано-Франківську. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. За останніми даними, в Києві є постраждалі, Львові, Дніпрі та Херсоні - загиблі.