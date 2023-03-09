Ворог випустив 81 ракету: Зеленський про нічний обстріл України [ Редагувати ]
У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.
"На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", - сказав він.
За словами президента, усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.
Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!
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