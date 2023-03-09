У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.

"На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", - сказав він.

За словами президента, усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.