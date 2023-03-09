Масована атака на Україну: які наслідки [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 9 березня, окупанти атакували Україну. В результаті є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Укренерго".
Відключення світла введені в трьох областях та продовжаться навіть після припинення превентивного відключення електрики через обстріл.
Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.
В "Укренерго" додають, що ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.
Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється.
Масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру, тому для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах.
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