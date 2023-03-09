В ніч проти четверга, 9 березня, окупанти атакували Україну. В результаті є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Укренерго".

Відключення світла введені в трьох областях та продовжаться навіть після припинення превентивного відключення електрики через обстріл.

Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

В "Укренерго" додають, що ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється.

Масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру, тому для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах.