Окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище міліє [ Редагувати ]
Російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого водосховище обміліло. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зібралися на нараду з головами громад, керівниками РВА та представниками водоканалів Криворізького та Нікопольського районів. Найперше та найнагальніше питання – водозабезпечення.
Дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Водосховище обміліле. Титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. Адже це критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини.
Очільник Дніпропетровщини повідомив, що урядовці та інженери спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії.
Каховська ГЕС - п'ята за розмірами в Україні. Її потужність - 334,8 МВт. Станція належить держкомпанії "Укргідроенерго". Вона окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні - лише трьома енергоблоками із шести.
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