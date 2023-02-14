"Ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води": Шмигаль розповів, як росія спускає воду з Каховського водосховища [ Редагувати ]
Росіяни спускають воду з Каховського водосховища, щоб позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до водопостачання. Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Після 14 ракетних атак на українську енергосистему тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання.
Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води.
Ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям.
Каховська ГЕС - п'ята за розмірами в Україні. Її потужність - 334,8 МВт. Станція належить держкомпанії "Укргідроенерго". Вона окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні - лише трьома енергоблоками із шести.
по темі
Зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії. Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала - 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення
В Дніпропетровській області була гучна ніч
Окупанти зі сходу від річки Дніпро продовжують артилерійський обстріл Херсона
На передовій на них чекають побратими. Тож медики намагаються поставити захисників на ноги якомога швидше. З однієї з лікарень Дніпра - репортаж Олени Мендалюк.
Фінансових донорів, великі підприємства, які наповнювали скарбницю податками, втрачено - через війну вони зупинили свою роботу. Тож владі довелося вдатися до радикальних заходів. Докладніше про все - Олена Мендалюк.