Росіяни спускають воду з Каховського водосховища, щоб позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до водопостачання. Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Після 14 ракетних атак на українську енергосистему тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання.



Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води. Ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям.

Каховська ГЕС - п'ята за розмірами в Україні. Її потужність - 334,8 МВт. Станція належить держкомпанії "Укргідроенерго". Вона окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні - лише трьома енергоблоками із шести.