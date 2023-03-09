Американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента Володимира Зеленського під час вручення премії "Оскар".

Про це повідомляє Variety.

Джерела видання повідомляють, що агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити відеозвернення Зеленського в "сітку", однак отримав відмову.

Звернення з приводу виступу Зеленського на "Оскарі" відбувається на тлі того, що опитування показують, що підтримка американцями надання допомоги Україні ослабла.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Зеленський віртуально виступав на Каннському та Венеціанському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії "Греммі".

У січні на церемонії вручення "Золотого глобуса" американський актор Шон Пенн представив Зеленського, який повторив своє послання про те, що Україна виграє війну проти росії, і поаплодував "вільним людям вільного світу - тим, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу".

Незрозуміло, чим мотивована відмова від "Оскара" цього року, проте Академія традиційно воліє фокусуватися на внеску кінематографічної спільноти й уникати чогось політичного.

Зазначимо, що кіноакадемія відмовилася транслювати відеозвернення Зеленського і минулого року.