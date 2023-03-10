Служба безпеки України затримала колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова, суд арештував його на 60 діб. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Крім Бичкова, також затримали начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосова О. О., а директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М. Г. повідомила про підозру заочно.

За даними слідства, службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (НГУ, ССО, ЦСО "А" та інші), які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці обʼєкту - Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

У ході досудового розслідування задокументовано, що впродовж січня-лютого 2022 року службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалося рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до зниження обороноздатності об'єкта та, як наслідок, захоплення об'єкта, стратегічного для оборони Києва.

9 березня силовики провели 9 обшуків за місцем фактичного проживання і роботи фігурантів кримінального провадження та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 ККУ.

Того ж дня слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва обрав підозрюваним Бичкову і Нетьосову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

У березні 2022 року "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов".

Нагадаємо, у травні 2022 року СБУ затримала провідного конструктора авіапідприємства "Антонов".