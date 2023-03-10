Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень: хто і як може отримати гроші [ Редагувати ]
Фото: Подробиці
Благодійна організація "СОС Дитячі містечка Україна" почала приймання заявок на грошову допомогу для родин з України. Вони можуть отримати 6600 грн.
У березні цього року в рамках програми Cash Assistance знову відкрито подачу заявок.
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