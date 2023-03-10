Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів змінив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. До списку включать прикордонні регіони та ті, які межують з прифронтовими. Про це повідомляється у Telegam.

З його словами, тепер діятиме наступний алгоритм:

Обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;

Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;

Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.

До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з рф чи сусідні з окупованими територіями.

Як зазначив Шмигаль, "це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують".