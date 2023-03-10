Що відбувається на фронті 10 березня: карта бойових дій від британської розвідки [ Редагувати ]
Найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Бахмутському напрямку. Там російські окупанти не припиняють штурмових дій. Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Британії.
Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу українські військові відбили 102 ворожі атаки на цих напрямках.
До того ж, окупанти щоденно намагаються знайти слабку ділянку в обороні Луганської області, проте їхні дії завершуються безуспішно. Жодних проривів з боку російських військ немає.
Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.
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Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту