Найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Бахмутському напрямку. Там російські окупанти не припиняють штурмових дій. Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Британії.

Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу українські військові відбили 102 ворожі атаки на цих напрямках.