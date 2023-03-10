У Зеленського допускають заборону деяких символів росії після війни [ Редагувати ]
Окремі символи російської федерації мають бути заборонені після війни так само, як і нацистські.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову.
"До речі, потрібно буде подумати про заборону деяких символів росії у повоєнний час. Як нацистських символів. Я думаю, що вони мають бути заборонені", - наголосив Подоляк.
При цьому він зазначив, що зараз це питання не на часі. Їм можна буде зайнятися лише після того, як Україна вийде на межі 1991 року, а війна завершиться.
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