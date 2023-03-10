Україна та Норвегія почали переговори щодо можливості проведення тренувальної місії пілотів.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, Норвегія висловлює підтримку Україні в багатьох сферах. Зокрема було надано ППО, артилерія та спорядження для військових. Окрім цього було розпочато програму довготривалої бюджетної підтримки України. Протягом п'яти років Україні буде виділено 7 мільярдів доларів.

"Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - розповів Зеленський.