Сьогодні упродовж дня кілька разів лунала повітряна тривога. Проте масованого ракетного удару, одного із найбільших з грудня, рашисти завдали напередодні. Щоб подолати українську ППО, тепер агресору потрібно накопичувати ракети. Таке припущення розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Чи справді росіяни напрацьовують нову тактику? Чим може обернутися чергове знеструмлення Запорізької АЕС? Та про наслідки влучань із регіонів України - наші журналісти далі.

Знову енергетичний терор. Знову жертви - мирні українці. Росія здійснила черговий, вже 15-й, масований обстріл. Один із найбільших за рік великої війни. Понад 5 годин тривоги, 81 пуск ракет різного базування по 10-х областях та столиці.

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт:

Є і зміна і тактики, і стратегії одночасно. Пуски ракет з акваторії трьох морів. До цього часу такого не було.Відповідно використано весь потенціал ракет. Це крилаті ракети повітряного базування, крилаті ракети морського базування калібр. Ну і основне – те, що було 6 пусків крилатих ракет повітряного базування "Кинджал". Це аеробалістична траєкторія.

І таких за учора росіяни випустили по Україні шість. Вперше за увесь час. Але зміна тактики рактних ударів стосується не тільки номенклатури засобів ураження.

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт:

Але те, що знов були застосовані так звані Хвильові атаки. Тобто спочатку "Шахед", які мають на меті знекровлення українського ППО. І відповідно виявлення місць базування українського ППО. А потім вже безпосередньо працює з використанням умовно високоточної зброї.

34 крилаті ракети та 4 "Шахеди" все ж вдалося знищити нашим силам ППО, інші - долетіли до цілей.

На Львівщині - ворожа ракета влучила в приватні житлові будинки в одному з сіл Золочівсього району. Два будинки стерло вщент. Усі п'ятеро їх мешканців - загинули. Це дві сім'ї, що жили по сусідству. Вціліло тільки цуценя.

Марія, мешканка села:

Я почула гримнуло там-во, десь так гримнуло. Я думаю що то таке. Сусід кричав "ратуйте, ратуйте, ратуйте".

Богдан Магера, сусід:

Дивлюся - все горить. Ну що робити, живо скоренько сє вбираю і вилітаю. Кричу: люди, люди, люди, люди.

Жодних об'єктів критичної інфраструктурити чи військових частин поруч немає, каже староста села.

Андрій Брославський, староста села:

У нас немає ні колії, ні військових якихось об'єктів, в нас нема нічого такого. Ми цивільні люди, ми тут собі живем займаємося господарством.

Дніпропетровщину рашисти всю ніч обстрілювали ракетами, дронами та важкою артилерією. У Нікопольському районі загинув 34-річний чоловік, постраждали дівчина та хлопець. Внаслідок влучань у кількох районах - пошкоджені обʼєкти енергетичної інфраструктури, приватні будинки, зруйнована господарська споруда.

Щонайменше 15 ракет С-300 росіяни запустили по Харківщині, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, у обласному центрі та подекуди в регіоні зникло світло й опалення, почалися проблеми з мобільним зв'язком. У Пісочині - ракета влучила на подвір'я приватного будинку.

Євген Передистий, житель селища:

От за моим домом, там бабушка была, ее стеклами поцарапало, порезало, ее сразу эффективно увезли.

Ще одна жінка 74-х років отримала допомогу на місці. Й хоч шибки повибивало чи не в кожній хаті, люди радіють, що залишились живі.

Олександр Лемішев, житель селища:

Там воронка, метров 15 глубиной. Чудом на нашей улице никто не пострадал. Но хотя домов 50 полностью разрушено.

Ще одна ракета в Пісочині влучила на відкритій території у болото.

На Одещині обійшлося без поранених та загиблих. Підрозділи ППО збили над територією регіону 6 крилатих ракет та один безпілотник. Але знов постраждала енергетична система, яку щойно відновили після попередньої ракетної атаки.

Дмитро Григорʼєв, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі:

Роботи продовжувались до ранку. Навіть вночі ми робили роботи з вимиканням 52 тисяч клієнтів. Але ми розуміємо, продовжуючи аварійно-відновлювальні роботи. Ще в пікові години можливі мережеві обмеження.

Сергій Братчук, речник голови Одеської військової адміністрації:

На ранок сьогоднішнього дня в Чорному морі немає ракетоносіїв ворожого Чорноморського флоту, хоча, знов таки, це не зменшує саме ту загрозу нанесення ракетних ударів по території Одеси та Одеського регіону..

Посягали рашисти минулої ночі і на Київ. У Святошинському районі столиці через вибух російської ракети сталася пожежа у дворі житлового будинку - вогонь знищив 5 автівок. Трьох людей поранило уламками ракети.Також зафіксовано влучання в об'єкт енергетики. Частина киян залишилась без опалення.

Через російські обстріли вшосте була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Відключилась остання лінія її зв'язку з українською енергосистемою. Підвищився ризик аварії з радіаційними наслідками для всього світу.

Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання (2017-2021):

Ми його називаємо, експерти його називають "ядерним тероризмом". Тому що події на Запорізький атомнійелектростанції можуть стосуватися 40 країн, поблизу яких знаходиться Запорізька АЕС Також одного мільйона населення планети. Тому загрози на Запорізький атомній електростанції залишаються достатньо серйозні.

Українські енергетики відновили енергоживлення Запорізької АЕС за лічені години. Попри одну з найпотужніших масованих атак, адже росіяни задіяли проти мирних українців майже весь арсенал повітряної збої. Експерти певні: ракетний потенціал росії ще не вичерпався, проте і наші сили ППО міцнішають.

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт:

З позитиву можемо сказати те, що українські екіпажі закінчили навчання щодо опанування систем ППО Petriot. Вже були заяви відповідно наших західних партнерів про те, що найближчий час, що "Петріоти" будуть передані українській стороні.

Та все ж не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе та своїх рідних.