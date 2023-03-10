Шевченківські дні у Лондоні. Сьогодні у центрі британської столиці лунали пісні на слова Кобзаря. Буквально щойно завершився благодійний хоровий концерт від студентів Королівської музичної академії та інших навчальних закладів Лондона. Там побувала і наша кореспондентка Ірина Іванова.

Королівська музична академія. Найстаріший з музичних навчальних закладів Лондона. В один із вечорів тут, після навчання, в аудиторії збираються студенти. На репетицію. З різних країн, мають різний досвід, але всі однаково добре розуміють мову музики.

Колектив хористів зібрався вперше разом під керівництвом молодого українського диригента Максима Левицького.

Максим Левицький, диригент:

Українська хорова музика є незабутньою, і неповторною. І маємо дуже великий скарб, що у нас є стільки композиторів, які творять, і я якщо чесно, хочу поділитися зі світом нашим надбанням.

Надія з Харкова - одна з 15-ти учасників хору. Її зарахували на навчання до музичного коледжу у Лондоні перед початком повномасштабного вторгнення.

Надія Чайченко, хористка з України:

Коли ми їхали через усю Європу, і все, ми намагалися брати участь у мітингах, я співала на площах, закликали ми людей. У Лондоні організовували один концерт, тому так, ми намагаємося робити якомога більше.

Ще один хорист з України - Олександр. Навчався в Одесі, мріє про кар'єру оперного співака, тому продовжив навчання в Королівській консерваторії. Як і десятки інших українців.

Олександр Ільвахів, хорист з України:

У нас навчається зараз скільки? Двадцять людей з України в академії тут, ще багато навчається студентів з України по Лондону, по всьому UK. Дуже добре, що англійці дуже тепло приймають. Щоб можна було соціалізуватись, вчитись, і продовжувати своє навчання і шукати кар'єру.

Серед хористів чимало іноземців - студенти з Польщі, Греції, Сполучених Штатів, а також з Великої Британії. Яким не так і легко дається українська вимова.

Софі Паттерсон, хористка зі США:

Це певний виклик. У мене є подружка в Парижі, українка, і коли я там жила, я вже співала українських пісень, і це мій другий концерт, тому якийсь досвід є. Але цей концерт точно складніший за попередній.

Константін Акрітідес, хорист з Греції:

Я трохи знайомий з кириличною абеткою, бо в молодших класах вивчав російську. Але зараз я відкриваю цей алфавіт для себе в українській мові. І це дуже цікаво, бо мова давня. І насправді дуже красива.

Концерт влаштували у церкві Сент-Джеймс неподалік історичного центру Лондона. Велична простора будівля кінця 19-го століття. У Другу світову вона зазнала руйнувань під час німецького бомбардування, ще якийсь час була прихистком для жителів міста. А цього вечора - поки росіяни нищать українські міста та села - стала осердям нашої культури, щоб через музику донести до британців пророчі слова Кобзаря.

Максим Левицький, диригент:

Читаючи вірші Шевченка, ми розуміємо, що ми якраз повстаємо і кайдани рвемо, тому я абсолютно точно згоден із цими словами, що Шевченко є пророком і національний герой нашої України.

Ксенія Яремич, співорганізаторка концерту:

Наша основна робота - завжди тримати увагу на питанні України. В нашому випадку ми це робимо через культурні шляхи, через концерти.

У концертній програмі десяток пісень на вірші Тараса Шевченка, музику до яких теж написали українські композитори.

Надія, відвідувачка концерту:

Для мене Шевченко - з дитинства дуже його любила, але по-іншому сприймався, коли ти в школі вивчаєш, завжди думаєш, чого ж така сумна в нього поезія, твори. А потім розумієш, про що він писав, усе сприймається по-іншому.

Сара, відвідувачка концерту:

Так чудово, що всі пісні українською, це цікаво слухати. І хороша нагода долучитися до української культури. Я обожнюю класичну музику.

У цього концерту - благодійна мета. Кошти, зібрані за квитки, підуть на закупівлю медичних засобів для військових та цивільних.