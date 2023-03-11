Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень стала ситуація на фронті.

Про це повідомляє Залужний в Telegram.

За словами головнокомандувача, під час переговорів з Міллі він детально зупинився на питанні оборонних потреб України. Сторони обговорили постачання боєприпасів та техніки.

"Вказав на необхідність посилення можливостей системи протиповітряної оборони. Розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу", - додав Залужний.

Він також зазначив, що вдячний президенту США Джо Байдену, генералу та всьому американському народу за підтримку України.