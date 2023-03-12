"I’m Ukrainian": для українців за кордоном з'явився корисний застосунок [ Редагувати ]
Для українців, які вимушено переїхали до інших країн через повномасштабну російську агресію, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
За допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Застосунок може:
- шукати однодумців,
- планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів,
- додавати новини та оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.
Додаток доступний тільки для українців. Його інтегровано в "Дію", саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Для користування додатком потрібно:
- мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
- завантажити I’m Ukrainian можна за посиланням;
- під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
- вибрати "Вхід через Дію".
Додаток вже працює у 19 країнах світу, а їхній перелік поступово збільшується.
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