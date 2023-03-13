Командувач ОК "Північ" Ніколюк відповідатиме за підготовку бійців ЗСУ - Міноборони [ Редагувати ]
Генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони України.
Ніколюк був командувачем оперативного командування "Північ", новим командувачем напрямку став бригадний генерал Дмитро Красильников.
Ніколюк повідомив, що він передав бойовий прапор ОК "Північ" Красильникову та розпочав обов'язки на новій посаді.
Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети - разом до Перемоги!
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