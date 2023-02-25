Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають Бахмут і підступи до нього. Про це повідомило Командування Сухопутних військ.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

В ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками.

Нагадаємо, Бахмут уже охрестили "Українським Верденом": репортаж "Інтера" з незламного міста.