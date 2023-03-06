Мобілізаційний план не завершений - Резніков [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Мобілізаційний план, який діє з моменту оголошення воєнного стану в Україні, ще не завершений. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю виданню Liga.net.
Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений.
У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія [Дейнеги].
Раніше "Подробиці" писали про те, скільки чоловіків з однієї родини можуть мобілізувати.
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