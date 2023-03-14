російські окупанти не припиняють вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах, при цьому загарбники зазнають значних втрат. Військові ЗСУ на цих ділянках фронту відбили понад 100 ворожих атак за минулу добу.

Про це передає Генеральний штаб ЗСУ 14 березня.

У військовому командуванні наголосили, що рф продовжує використовувати тактику терору, невибірково обстрілює українські міста та села, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

Противник минулої доби завдав 5 ракетних ударів, у тому числі й по об'єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені цивільні.

"Також ворог завдав 35 авіаційних ударів і здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози на всій території України", - розповіли у Генштабі.

Ворог обстрілював райони понад 15 н.п., розташованих поряд із лінією зіткнення. Серед них: Кам'янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська рф ведуть оборонні дії. Противник обстріляв райони понад 50 н.п. неподалік лінії зіткнення, зокрема: Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.