Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по Краматорську.

"Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Рятувальні роботи ще тривають", - каже Зеленський.



Президент зазначив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням.

"Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - сказав президент.