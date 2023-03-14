"Щонайменше троє постраждалих": Зеленський розповів подробиці ракетного удару по Краматорську [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по Краматорську.
"Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Рятувальні роботи ще тривають", - каже Зеленський.
Президент зазначив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням.
"Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - сказав президент.
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