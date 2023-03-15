"Манчестер Сіті" розтрощив "Лейпциг" 7:0 у Лізі чемпіонів [ Редагувати ]
Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" з рахунком 7:0 розтрощив німецький "Лейпциг" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У складі переможців п'ять м'ячів забив норвезький нападаючий Ерлінг Холанд, по одному голу на свій рахунок записали півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган та бельгійський хавбек Кевін Де Брюйне.
Холанд став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зумів забити п'ять м'ячів у матчі плей-офф. Раніше це вдавалося аргентинському форварду "Парі Сен-Жермен" Ліонелю Мессі, який, будучи гравцем іспанської "Барселони", у 2012 році п'ять разів відзначився у зустрічі з німецьким "Байєром" (7:1).
Холанд у віці 22 років і 236 днів став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 30 голів. На його рахунку тепер 33 м'ячі у 25 матчах. Норвежець перевершив досягнення ще одного нападника ПСЖ Кілліана Мбаппе. Француз встановив цей рекорд у грудні 2021 року у віці 22 років та 352 днів.
"Манчестер Сіті" здобув одну із найбільших перемог в історії Ліги чемпіонів на стадії плей-офф. З різницею у сім м'ячів у зустрічах на виліт перемагала німецька "Баварія", яка здолала з рахунком 7:0 швейцарський "Базель" та український "Шахтар" у сезоні-2011/12 та у сезоні-2014/15 відповідно.
Також з рахунком 7:0 обігравав суперника і "Манчестер Сіті". Англійський клуб у сезоні-2018/19 розгромив німецький "Шальке". Усі перелічені матчі також відбулися на стадії 1/8 фіналу.
В іншому матчі ігрового дня італійський "Інтер" на виїзді зіграв унічию з португальським "Порту" (0:0). Перший матч між командами завершився перемогою клубу з Італії (1:0). Господарі завершували матч у меншості, захисник Пепе отримав другу жовту картку та був вилучений з поля на сьомій компенсованій до другого тайму хвилині.
"Манчестер Сіті" та "Інтер" стали п'ятим та шостим учасниками чвертьфінальної стадії цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.
Раніше стадію 1/8 фіналу подолали італійський "Мілан", португальська "Бенфіка", німецькі "Баварія" та "Боруссія" (Дортмунд).
На місце у вісімці найсильніших також претендують іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" (перший матч завершився з рахунком 5:2 на користь мадридців), а також італійський "Наполі" та німецький "Айнтрахт" (неаполітанці у першій грі перемогли з рахунком 2:0), зустрічі у відповідь відбудуться у середу, 15 березня.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройде у п'ятницю, 17 березня. Фінал відбудеться 10 червня у Стамбулі.
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