Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів - "Челсі" (Лондон) та "Бенфіка" (Лісабон).

Лондонський "Челсі" вдома з рахунком 2:0 обіграв дортмундську "Боруссію" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні.

У складі переможців голи забили Рахім Стерлінг (43-а хвилина) та Кай Хаверц (53, з пенальті).

"Челсі вийшов у 1/4 фіналу за підсумками двох зустрічей, у першому матчі підопічні Грема Поттера поступилися на виїзді з рахунком 0:1. Суперник "Челсі" по 1/4 фіналу визначиться за підсумками жеребкування, яке відбудеться 17 березня.

В іншому матчі ігрового дня португальська "Бенфіка" вдома з рахунком 5:1 розгромила бельгійський "Брюгге" і вийшла до 1/4 фіналу. Перша зустріч команд завершилася перемогою португальців з рахунком 2:0.

"Челсі" - "Боруссія" Дортмунд 2:0 (перший матч 0:1);

"Бенфіка" - "Брюгге" 5:1 (перший матч 2:0).

Участь у цих двох поєдинках взяв лише українець Роман Яремчук - зіграв 62 хвилини за "Брюгге", заробив жовту картку. Інший українець Михайло Мудрик провів всю гру "Челсі" в запасі.

Остаточний список чвертьфіналістів Ліги чемпіонів буде сформований 15 березня після того, як відбудуться заключні поєдинки 1/8 фіналу. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.

Також у вівторок пройшов перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій, у якому нідерландський АЗ у гостях обіграв італійський "Лаціо" з рахунком 2:1. Гра у відповідь відбудеться 16 березня.