Південна Корея та Польща домовилися про участь у відновленні України [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин та його польський колега Збігнєв Рау домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України.
"Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.
Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.
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