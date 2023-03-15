Харків під обстрілом: мешканців міста просять залишатись в укриттях [ Редагувати ]
В середу, 15 березня, в Харкові повідомляють про вибухи. По всій Україні лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
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