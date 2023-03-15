З вересня 2022 року, тобто після початку масованих російських атак по критичній інфраструктурі України, сили ППО збили до 700 ракет окупантів.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що росія витратила величезний стратегічний запас ракет ударами по критичній інфраструктурі України.

"Після 9 березня (чергової масованої атаки - ред.) уже до 700 ракет збиті протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе, їх теж понад 650 було збито", - сказав речник.

Ігнат також нагадав, що міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з норвезьким колегою Франком Бакке-Йенсеном повідомив, що 820 ракет - і крилатих, і балістичних - було застосовано ворогом по нашій критичній інфраструктурі з вересня.

Зазначимо, що мова йде лише про високоточні та далекобійні ракети, проте Росія також використовує ракети типу Х-22, С-300 та інші керовані авіаційні ракети.