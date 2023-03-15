Міністри оброни США та рф провели телефонну розмову: про що говорив з Шойгу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.
Проце пише міноборони рф.
Як заявляє російське міноборони, розмову було проведено у середу, 15 березня, а ініціатором була американська сторона.
Про що саме говорили Остін і Шойгу наразі не відомо. Однак їх розмова може бути пов'язана з інцидентом збиття росією у Чорному морі американського БПЛА MQ-9 Reaper.
Про що саме говорили Остін і Шойгу наразі не відомо. Однак їх розмова може бути пов'язана з інцидентом збиття Росією у Чорному морі американського БПЛА MQ-9 Reaper.
Пізніше сам Остін під час підсумкової прес-конференції по закінченню "Рамштайну 10" звернувся до Шойгу. За його словами, американський дрон затонув у Чорному морі після того, як по ньому завдали удару російські літаки.
Остін вважає, що пілоти російських винищувачів повели себе не професійно в рамках міжнародного повітряного простору над Чорним морем.
"Я вже закликав пана Шойгу бути максимально прозорими в комунікаціях. США будуть продовжувати свою рутинну роботу в рамках міжнародного повітряного простору. Ми закликаємо до того, аби російські винищувачі діяли професійно та безпечно", - сказав Остін.
Нагадаємо, 14 березня над Чорним морем внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27 було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.
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